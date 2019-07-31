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31.07.2019 - 08:43| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Orta Doğu’da gizemli bir kadın: Monica Belluci

Moncia Belluci’nin başrolü Ben Kingsley ile paylaştığı “Spider in the Web” filminin fragmanı önceki gün yayınlandı.

Orta Doğu’da gizemli bir kadın: Monica Belluci

Filmde Ben Kingsley, kimyasal silahların Ortadoğu’da bir diktatörlüğe satıldığını keşfeden gizli ajan Adereth rolünü canlandırırken, Bellucci ise hedefteki gizemli kadını oynayacak. Gerçek olaylardan dayanan filmin senaryosunu Gidon Maron ve Emmanuel Nakkache kaleme aldı. Filmin yönetmenliğini ise “Lemon Tree”den tanınan Eran Riklis üstleniyor. “Spider In The Web”, 30 Ağustos Cuma günü New York ve Los Angeles’ta vizyona girecek.

Dr. Enes Bayraklı: Akademisyen olarak böyle bir kararı kabullenemiyorumBildiriye imza atan akademisyenlerden biri olan Bürüksel SETA Araştırmaları Koordinatörü Dr. Enes Bayraklı, CNN TÜRK'e konuştu.
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