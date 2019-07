Orta Doğu’da gizemli bir kadın: Monica Belluci

Filmde Ben Kingsley, kimyasal silahların Ortadoğu’da bir diktatörlüğe satıldığını keşfeden gizli ajan Adereth rolünü canlandırırken, Bellucci ise hedefteki gizemli kadını oynayacak. Gerçek olaylardan dayanan filmin senaryosunu Gidon Maron ve Emmanuel Nakkache kaleme aldı. Filmin yönetmenliğini ise “Lemon Tree”den tanınan Eran Riklis üstleniyor. “Spider In The Web”, 30 Ağustos Cuma günü New York ve Los Angeles’ta vizyona girecek.