16.12.2019 - 07:50 |
Osman ÇarmÄ±klÄ± tek baÅŸÄ±na alÄ±ÅŸveriÅŸte
Osman Ã‡armÄ±klÄ±, Ã¶nceki gÃ¼n Zorlu AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkeziâ€™nde objektiflere takÄ±ldÄ±.Â
Parle restoranda toplantÄ±larÄ±nÄ± yapan Ã‡armÄ±klÄ±, daha sonra maÄŸazalarÄ± turlayÄ±p reyonlardaki Ã¼rÃ¼nleri gÃ¶z gezdirdi. NeÅŸeli ve keyifli halleriyle dikkat Ã§eken baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸ insanÄ±, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ saat kaldÄ±.
Müge AnlÄ± canlÄ± yayÄ±nÄ±nda tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan Müge AnlÄ±'nÄ±n programÄ±nda kÄ±zÄ±nÄ± aramaya gelen Zeynep Ergül, kayÄ±p Mehmet Muharrem Erbay olayÄ±nÄ± tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlÄ± yayÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±narak Jandarma'da ifadesi alÄ±nan Zeynep Ergül açÄ±klamalarÄ± programa damga vurdu. Ä°mam olan aÄŸabey Cahit Ergül'ün itirafÄ± herkesi ÅŸoke etti.