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13.11.2019 - 07:50 |

Osmanlı Kudüs’ü ilgi gördü

Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi, görkemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Osmanlı Kudüs’ü ilgi gördü

Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi, görkemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. ‘Atûfetlü Efendim Hazretleri-Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs’e Mimari Bir Bakış (1839-1917)’ sergisi, müzenin direktörü Ahu Has’ın ev sahipliğinde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Dünyanın en eski kentlerinden Kudüs’ün 1839-1917 yılları arasındaki mimari dönüşümünü gözler önüne seren sergi, sanatseverlerden ilgi gördü. Kadir Has Üniversitesi UNESCO Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Yonca Kösebay Erkan’ın küratörlüğünde düzenlenen organizasyona, UNESCO Kürsüsü Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi Prof. Dr. Mike Turner ve İsrail Başkonsolos Vekili Ehud Moşe Eitam da katıldı. Sergi, 29 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

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