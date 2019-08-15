Otilia: Türkiye benim ikinci vatanım

Bodrum'un Değirmenler mevkisindeki Rebis Bodrum Luxury Collection'da konser veren Otilia Bruma, yerli ve yabancı misafirlere keyifli bir gece yaşattı. Otilia, Türkçe şarkı da seslendirdi.

Konakladığı otelde açıklama yapan şarkıocı, Türkiye'de en çok sevdiği şehirlerden birinin Bodrum olduğunu söyledi. İlçeye iki konser vermek için geldiğini belirten Otilia, "Bodrum tatil için çok güzel bir yer. 2005'ten bu yana hem iş hem de tatil için geliyorum" şeklinde konuştu.

Daha önce Serdar Ortaç ile düet çalışması yaptığını hatırlatan Otilia, Türkçe şarkı söylemekten çok hoşlandığını, bu konuda da ilerleyen süreçte projelerinin olduğunu anlattı.

Türkiye'de, İstanbul ve Pamukkale'yi de çok beğendiğini aktaran Rumen güzel, "Türk şarkı yazarları fazla duygusal. Aşk acısı fazla yaşıyorlar. Türk hayranlarıma buradan selamlar yolluyorum. Türkiye benim ikinci vatanım" ifadelerini kullandı.



