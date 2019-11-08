Otizm farkındalığı çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Narin ve mentör Şah Yaycı, Türkiye’nin önde gelen kanaat önderlerini, The Marmara Taksim’de bir araya getirdi. ‘Otizmin farkındayım, onların yanındayım’ mottosuyla başlayan toplantıda, otizmli bireylerin ve ailelerinin en büyük talebinin toplumda kabul görmek, saklanmadan yaşamak olduğunu vurgulayan Yaycı, “Türkiye’de 1 milyon 300 bin otizmli var. Sayının yaklaşık 434 binini çocuklar ve gençler oluşturuyor. Hastalığın görülme sıklığında ciddi artış var. Hepimiz bu konuda elimizden geleni yapmalıyız” diyerek, destek çağrısında bulundu. Burcu Kara, Ahu Yağtu, Zeynep Üstünel ve Ebru Akel’in de katılım gösterdiği etkinlikte, yeni projeler de masaya yatırıldı.



