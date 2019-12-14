Otizmli bireylere destek

Vakfın, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla yapılacak festival öncesi Alancha Restoran’daki davete, renkli simalar katıldı. Etkinlikte birçok sürprizin yanı sıra, ünlü isimlerin hazırladığı yılbaşı sepetleri de, otizmli çocuklar yararına satışa sunulacak. Ayrıca ziyaretçiler festivalde, Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Uzman Psikolojik Danışman Feriha Şenkaya Dildar, Psikolog İdil Sevil, Vedik Astrolog Ebru Cinek ve Özlem Denizmen tarafından gerçekleştirilecek söyleşilere katılıp, kişisel kazanımlar elde etme imkanı da bulabilecek.