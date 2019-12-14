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14.12.2019 - 07:50 |

Otizmli bireylere destek

Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali, 18-19 Aralık’ta Four Seasons Hotel at the Bosphorus’ta ziyaretçilerle buluşacak.

Otizmli bireylere destek

Vakfın, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla yapılacak festival öncesi Alancha Restoran’daki davete, renkli simalar katıldı. Etkinlikte birçok sürprizin yanı sıra, ünlü isimlerin hazırladığı yılbaşı sepetleri de, otizmli çocuklar yararına satışa sunulacak. Ayrıca ziyaretçiler festivalde, Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Uzman Psikolojik Danışman Feriha Şenkaya Dildar, Psikolog İdil Sevil, Vedik Astrolog Ebru Cinek ve Özlem Denizmen tarafından gerçekleştirilecek söyleşilere katılıp, kişisel kazanımlar elde etme imkanı da bulabilecek.

Otizmli bireylere destek

14 Aralık 2019 Magazin Bülteni14 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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