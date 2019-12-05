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05.12.2019 - 08:24 | | EMRAH AKÇAAY

Öykü Gürman: Evlilik kısmet

Plastik Aşklar’ oyununun galası, önceki akşam Kadıköy Baba Sahne'de gerçekleşti. Oyunu izlemeye gelenler arasında Öykü Gürman ile sevgilisi Fatih İçmeli de vardı. Oyun öncesi gazeticilerle sohbet eden Gürman, evlilik sorularına yanıt verdi.

Öykü Gürman: Evlilik kısmet

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gürman, "İlişkiniz nasıl gidiyor? Evlilik teklifi aldınız mı?" sorusuna, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Konserlerimde beni hiç yalnız bırakmıyor. Çok mutlu oluyorum. İşten ve koşturmaktan evlilik konusu olmadı. Her şey kısmet" yanıtını verdi.

Öykü Gürman ve Fatih İçmeli, yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşıyor. 

 

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