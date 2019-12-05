Öykü Gürman: Evlilik kısmet

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gürman, "İlişkiniz nasıl gidiyor? Evlilik teklifi aldınız mı?" sorusuna, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Konserlerimde beni hiç yalnız bırakmıyor. Çok mutlu oluyorum. İşten ve koşturmaktan evlilik konusu olmadı. Her şey kısmet" yanıtını verdi.

Öykü Gürman ve Fatih İçmeli, yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşıyor.