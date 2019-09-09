09.09.2019 - 12:22
Öykü Karayel alışveriş turunda
Oyuncu Öykü Karayel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Yalnız başına geldiği Zorlu AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Öykü Karayel, birçok mağazaya girip yeni sezon ürünlerini inceledi.
Kendine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan güzel oyuncu, yaklaşık iki saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.
Öldü sanılan köpek hayata döndürüldüKırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce belediye tarafından alınan ve bazı kişiler tarafından sosyal medyada “öldü” diye paylaşımlar yapılan köpek, tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde sokağa bırakıldı. İlk alındığında tüyleri tamamen dökülen ve ölmek üzere olduğu belirtilen 'Paşa' ismi verilen köpek, tekrar özgürlüğüne kavuştu.