26.08.2019 - 13:07
Öykü Karayel: Herkes saçma fotoğraflar paylaşmaya başlamış!
Emine Bulut, eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Oyuncu Öykü Karayel, tüm Türkiye'yi sarsan olaydan 3 gün sonra eğlenceli fotoğraflar paylaşılmasına tepki gösterdi.
Instagram hesabından lahmacun fotoğrafı paylaşan Öykü Karayel, altına şu notu düştü:
"Bakıyorum herkes saçma fotolar paylaşmaya başlamış... 3 gün oldu... Benim en saçma fotom bu... Şişip şişip patlayacağımız bir canavar yarattık kendimizden, hayırlı uğurlu olsun... Aynı yanılsamaya yarın devam, dur bakalım n’olcak...Ne kadar gerçek bir dünya, bayılıyorum. Yeni bir fotoğrafla yarın karşınızdayım, n’olur aşırı takipte kalın!"