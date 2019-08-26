Öykü Karayel: Herkes saçma fotoğraflar paylaşmaya başlamış!

Instagram hesabından lahmacun fotoğrafı paylaşan Öykü Karayel, altına şu notu düştü:

"Bakıyorum herkes saçma fotolar paylaşmaya başlamış... 3 gün oldu... Benim en saçma fotom bu... Şişip şişip patlayacağımız bir canavar yarattık kendimizden, hayırlı uğurlu olsun... Aynı yanılsamaya yarın devam, dur bakalım n’olcak...Ne kadar gerçek bir dünya, bayılıyorum. Yeni bir fotoğrafla yarın karşınızdayım, n’olur aşırı takipte kalın!"