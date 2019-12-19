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19.12.2019 - 07:50 | | SEÃ‡KÄ°N ÅžENVARDAR

Öykü Serter tarzÄ±yla dikkat çekti

Sunucu Ã–ykÃ¼ Serter, Ã¶nceki gÃ¼n NiÅŸantaÅŸÄ± City's AVM Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± objektiflere takÄ±ldÄ±.Â

Öykü Serter tarzÄ±yla dikkat çekti

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Giyim tarzÄ±yla dikkat Ã§eken Ã–ykÃ¼ Serter, "Yeni program iÃ§in kÄ±yafet aldÄ±m" diyerek hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla aracÄ±na doÄŸru ilerledi.Â 

Ceyda Düvenci ve Bülent Åžakrak'tan ilginç kutlamaâ€˜AÅŸkÄ±n Kanunuâ€™ adlÄ± dizinin setinde tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Åžakrak, 2015 yÄ±lÄ±nda Kaz DaÄŸlarÄ±â€™nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmiÅŸlerdi. Ä°liÅŸkilerinde dört yÄ±lÄ± geride bÄ±rak çiftten Bülent Åžakrak, turne dönüÅŸü eÅŸine sürpriz yaptÄ±.
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Cadde YazarlarÄ±

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