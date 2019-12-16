16.12.2019 - 10:04 |
Oyuncu Anna Karina yaşamını yitirdi
1960'lara damga vuran Danimarka kökenli Fransız oyuncu Anna Karina, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir Paris'te kanser tedavisi gören Anna Karina, son nefesini verdiğinde, eski eşi ABD'li yönetmen Dennis Berry (75) yanı başındaydı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.