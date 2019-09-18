Oyuncu Bade İşçil’in yeni mesleği

Bade İşçil’in basın mensuplarına poz verdiği sırada yanındaki küçük oğlu Azur’un masanın altına girmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Utangaç tavırlar sergileyen oğlunun bu hareketiyle gülümseyen İşçil, yakın dönemde dizi dışında başka projeleri olduğunu anlattı.

El işine yatkın olduğunu söyleyen İşçil bu konudaki hünerlerini başka alanlarda geliştirmek istediğini belirtip “Şimdilik kesinleşen bir şey yok ama bazı görüşmeler yapıyorum belki bir firmayla birlikte bir şeyler tasarlayıp üretebilirim. El işine elim yatkındır” dedi. SEÇKİN ŞENVARDAR







