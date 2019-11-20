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20.11.2019 - 09:32 | | İHA

Oyuncu Berk Oktay’a savcılıktan kötü haber

Oyuncu Berk Oktay, Merve Oktay hakkında devam eden boşanma davalarındaki gizlilik kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi.

Oyuncu Berk Oktay’a savcılıktan kötü haber

Berk Oktay boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi olmuştu. Oktay, şikayet dilekçesinde, Merve Oktay ile boşanma davalarının devam ettiğini, söz konusu dosyada mahkeme tarafından gizlilik kararı verildiğini ancak Merve Oktay’ın 17 Şubat 2019 tarihinde bir gazeteye röportaj vererek gizlilik kararını ihlal ettiğini belirtmişti. Merve Oktay hakkında 'gizliliğin ihlali' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Merve Oktay, söz konusu röportajda gizlilik kararına aykırı adli süreçle ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten savcılık, takipsizlik kararı verdi.

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