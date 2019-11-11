11.11.2019 - 09:05 |
'Oyuncu Cemal Hünal çekiçle ev bastı' iddiası!
İstanbul Sarıyer'de at biniciliği ve okçuluk eğitimi veren oyuncu Cemal Hünal, çalıştığı spor merkezinde antrenör Ufuk Tunca ile kavga etti.
İddiaya göre, Cemal Hünal, antrenör Ufuk Tunca'nın evini bastı. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; olaya tanıklık eden arkadaşı, Hünal'ın elinde kırmızı bir çekiç olduğunu anlattı.
Soruşturma sürerken Hünal ve Tunca arasındaki buzlar eridi ve ikili uzlaştı. Tarafların şikâyetlerinden vazgeçmesi üzerine dosya kapandı.