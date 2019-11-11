'Oyuncu Cemal Hünal çekiçle ev bastı' iddiası!

İddiaya göre, Cemal Hünal, antrenör Ufuk Tunca'nın evini bastı. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; olaya tanıklık eden arkadaşı, Hünal'ın elinde kırmızı bir çekiç olduğunu anlattı.

Soruşturma sürerken Hünal ve Tunca arasındaki buzlar eridi ve ikili uzlaştı. Tarafların şikâyetlerinden vazgeçmesi üzerine dosya kapandı.