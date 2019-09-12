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12.09.2019 - 17:28 |

Oyuncu Çetin Dağdelen hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın emektar isimlerinden Çetin Dağdelen (75) yaşamını yitirdi. Acı haberi, sanat camiasından duyurduğu hastalık ve ölüm haberleri nedeniyle 'Felaket Tellalı' olarak tanınan Onur Akay verdi.

Oyuncu Çetin Dağdelen hayatını kaybetti

'Talihsiz Bilo', 'Demir Pençe', 'Aç Kurtlar' gibi çok sayıda filmde Yılmaz Güney, İlyas Salman, Nebahat Çehre gibi yıldız oyuncularla kamera karşısına geçen 75 yaşındaki emektar oyuncu Çetin Dağdelen, vefat etti. İnternet sitesinde yazdığı bir yazı ile duyuran ses sanatçısı Onur Akay, aynı zamanda cenaze bilgilerini de paylaştı.

"Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Çetin Dağdelen’i kaybettik. Cenazesi 13 Eylül Cuma günü öğle namazına müteakiben Yalova Merkez Camii’nden kalkacak. Ayrıca cenazeye katılmak isteyenler için, yarın sabah 13 Eylül Cuma günü saat 10:00’da AKM’nin önünden araç kalkacak. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

    12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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