Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılan Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu için Mecidiyeköy Büyük Sahne-Artı Sahne’de anma töreni düzenleniyor. OYA BAŞAR

"Tarık orada yatan sen misin? Sen olduğuna inanamıyorum. O kadar iyi bir insandı ki, canımdı, dostumdu. Çok küser çok barışırdı, 'ben kinci değilim' derdi, 'kinci değilim, kızarım geçer' derdi. Bizim için hep yaşayacak."

OKTAY KAYNARCA

"Tarık Abi'nin oyunculuğunu konuşmam, haddim değil. Bize yol gösteren bir abi oldu. Küfretmesi bile başkaydı. Küsmesi bile başkaydı. Küstükten sonra barışması bile başkaydı. Ruhu şad olsun. Çok güzel adamdı."



GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Arkadaşları Tarık Ünlüoğlu'na son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Ayakta durmakta zorlanan Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'a, oyuncu Selçuk Yöntem destek oldu. Gülenay Kalkan eşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu. SELÇUK YÖNTEM

"47 yıllık dostumdu. Çok küstük, çok barıştık. Çok dominant bir karakterdir. Masayı terk etmesi istenmeyen karakterdir. Eski bir anımızı anlatayım; Ankara'da bir cenazedeyiz. Dolmuşlar var o zaman. Ben bir arkadaşımla bindim, o da başka bir arkadaşıyla. Yanımdaki arkadaşı tanıyordu. Dolmuş şoförüne para uzattı. Beni göstererek 'Beyefendi hariç 3 kişi alır mısınız?' dedi. Ben gülmeye başladım. Barıştık."



MELEK BAYKAL

"Yıllar önce Ankara'dayız. Ben Zafer 'Ergin) ile evliyim, sürekli kavga ediyoruz, boşanmaya kalkıyoruz. İlk aklımıza gelen Tarık ve Selçuk. Eve geliyorlar, gardıropları söküyorlar, kamyonlara yüklüyorlar, gideceği yere yolluyorlar. Üç gün sonra tekrar arıyoruz, 'biz barıştık' diyoruz. Bu iki arkadaş tekrar montaja geliyorlar. Bir gün 'Yeter lan' dedi. Ölmeden iki gün önce ziyaretine gittim. Bana dönüp 'Melek! Saatin ne güzel ulan!' dedi. Ah canım arkadaşım uğurlar olsun."

MEHMET ASLANTUĞ

"Tüm dostlarının, Devlet Tiyatrosu'nun başı sağ olsun. Bizim 30 yıllık bir dostluğumuz var. Uyandığınızda, güne başladığınızda 'yanımda kim olsa' diye düşündüğünüzde aklınıza gelecek 3 isimden biridir. Gece 'İyi geceler' diyerek ayrılmak istediğiniz çok nadir insanlardandır. Hepimizin başı sağ olsun."

ZAFER ALGÖZ

"Tarık Abi, bulunduğu yere neşe, enerji veren bir adamdı. Ani seyahat kararları alırdı. Dünyanın en tatlı, en güzel megalomanıydı. Allah rahmet eylesin. Her insanı kahkahalarla uğurlamak nasip olmaz. Hayatımızın neşesi bir adamı yitirdik."