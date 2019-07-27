Son dakika: Oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

Yüzlerce film ve dizide rol alan, 2Mahallenin Muhtarları' dizisinin şoför Alisi Yalçın Gülhan hayatını kaybetti.

Uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan'ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, "Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu" dedi.

Gülhan'ın cenazesi yarın Karacaahmet Camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.









