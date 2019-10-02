MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde‘Oyuncular yarı fiyata çalıştı’
02.10.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Oyuncular yarı fiyata çalıştı’

Başrolünü Sarp Bozkurt ile Naz Çağla Irmak’ın paylaştığı ‘Amacı Olmayan Grup’ filminin basın toplantısı, önceki gün Kadıköy’de yapıldı.

‘Oyuncular yarı fiyata çalıştı’

Başrolünü Sarp Bozkurt ile Naz Çağla Irmak’ın paylaştığı ‘Amacı Olmayan Grup’ filminin basın toplantısı, önceki gün Kadıköy’de yapıldı. Yapımcı Murat Şeker, “Düşük bütçeli bir proje oldu. Bütün teknik ekip, oyuncu kadrosu fedakârlık yaptı, yarı fiyata çalıştılar. İmece usulü oldu” dedi.
Yapımda kızı Naz Çağla Irmak’la ilk kez aynı projede yer aldıklarını söyleyen Hülya Gülşen ise, “Bitmesini istemediğim bir set oldu. Gözyaşlarıyla ayrıldım. Hayatımın en eğlenceli filmiydi” şeklinde konuştu.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Azeriler ‘İvana’ dedi

Azeriler ‘İvana’ dedi

Şöhreti anlattı

Şöhreti anlattı

Bayburt günlüğü

Bayburt günlüğü

Düet buluşması

Düet buluşması

Sıradaki Haber