‘Oyuncular yarı fiyata çalıştı’

Başrolünü Sarp Bozkurt ile Naz Çağla Irmak’ın paylaştığı ‘Amacı Olmayan Grup’ filminin basın toplantısı, önceki gün Kadıköy’de yapıldı. Yapımcı Murat Şeker, “Düşük bütçeli bir proje oldu. Bütün teknik ekip, oyuncu kadrosu fedakârlık yaptı, yarı fiyata çalıştılar. İmece usulü oldu” dedi.

Yapımda kızı Naz Çağla Irmak’la ilk kez aynı projede yer aldıklarını söyleyen Hülya Gülşen ise, “Bitmesini istemediğim bir set oldu. Gözyaşlarıyla ayrıldım. Hayatımın en eğlenceli filmiydi” şeklinde konuştu.



