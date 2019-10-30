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HaberlerCadde‘Oyunculara saygısızlık’
30.10.2019 - 07:50 |

‘Oyunculara saygısızlık’

Bir müzikalde yer alabileceğini söyleyen Gülşen, “Oyunculuğa sıcak bakmıyorum. Bu işin eğitimini alan insanlara saygısızlık” dedi

‘Oyunculara saygısızlık’

Gülşen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Kıbrıs Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı. Londra’da çalışmalarının devam ettiğini söyleyen şarkıcı, “Sürekli seyahat ediyorsunuz. Oğlunuz Azur için zor olmuyor mu?” sorusuna, “O bizden meraklı, doğduğundan beri geziyor. Her şey hayatında olması gerektiği şekilde. Hislerimizle doğru ebeveynlik yapmaya gayret ediyoruz” yanıtını verdi.
popçu, Serenay Sarıkaya ve Gökçe Bahadır gibi isimler gibi müzikalde rol alıp almayacağı sorusunu ise, “Değerlendirebilirim tabii, neden olmasın? Ancak oyunculuğa sıcak bakmıyorum. Küçük bir rol olabilir. Uzun vadeli bir şey olması, bu işin eğitimini alan insanlara saygısızlık bence... Herkes iyi bildiği işleri yapmalı. İnsanlar özgür ve istediğini yapabilir ama ben şarkı söylerken iyi hissediyorum” diye, yanıtladı.

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
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