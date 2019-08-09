‘Oyuncuların sesi sanatçılardan daha iyi’

Burcu Binici, yaz sezonu çalışarak ve eğitim derslerle geçirdiğini belirterek, "Bu yıl tatil yapmadım. Oyunculuk üzerine bol bol eğitim aldım, karakter çalıştım. Zaten müzik okulu mezunuyum, tekrar enstrümanların üzerinden geçtim" dedi.

Son dönemde dizilerde oyuncuların şarkı söylemesi ve sonra bunu meslek olarak sahnelere taşıması konusunda ise Burcu Binici, "Bizim oyuncuların birçok sanatçıdan sesi daha iyi. Yıllardır dizilerin türkülerini söylüyorum. Müzik okulu mezunuyum. Sahne yapamam ama yapana karşı saygı duyuyorum. Çünkü hepsi çok yetenekli, çok güzel sesleri var. Oyunculukta da konservatuar mezunu olduktan sonra bunun eğitimini alıyorlar" şeklinde konuştu.