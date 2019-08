'Oyunculukta öğrenci kalmak istiyorum'

Serkay Tütüncü, Kanal D’de fenomen olan ‘Afili Aşk’ta Volkan karakteriyle adından söz ettiriyor. Böyle bir rolü canlandırmanın zevkli olduğunu belirten oyuncu, “Çok enerjik, mutlu, pozitif ve yapıcı...

O yüzden ister istemez sette oynayacağım sahnelerde enerjimi yükseltmeme sebep oluyor” diyor. Tütüncü’yle projesini ve oyunculuktaki

hedeflerini konuştuk.

‘Afili Aşk’ dizisi en çok izlenen yapım oldu. Bu kadar ilgi bekliyor muydunuz?

Aslında bekliyordum. İlk başta ekip olarak bu derece güzel uyum yakalayacağımızı düşünememiştim. Bu da işin farklı bir enerjiye dönüşmesine sebep oldu. Her sahneyi, en ufak detayı bile çok fazla önemseyerek çalışan bir yönetmenimiz var. Sette hepimizi motive ediyor. En büyük motivasyon kaynağımızsa, izleyicilerimiz.

Volkan karakteri size neler kazandırdı?

Volkan çok enerjik, mutlu, pozitif ve yapıcı bir karakter. Sette oynayacağım sahnelerde enerjimi yükseltmeme sebep oluyor. Sürekli Volkan’ın enerjisinde kalmaya çalışıyorum. Komedi yönümü fark etmem, geliştirmem için de böyle bir karakteri oynamak zevkli.









Volkan karakteriyle aranızdaki farklar ne?

Daha sakin, akışta yaşayan ve çalışkan biriyim genelde... Volkan daha hareketli, heyecanlı ama tembel. Yine de ikisi arasında köprü kurmak çok zor olmuyor. Her erkeğin Volkan olduğu dönemleri olmuştur. (Gülüyor).

İlerleyen zamanlarda oyunculuk için eğitim almayı düşünüyor musunuz?

Yaklaşık altı yıldır eğitim alıyorum, daha öncesinde de tiyatro deneyimlerim olmuştu. Oyunculuk eğitimi benim için sadece sahne ya da kamera önü olmadı. Hayatı yaşayış biçimimde farklılıklara sebep oldu. O yüzden hep öğrenci kalmak istiyorum, öğreneceğim çok şey olduğuna eminim. Bundan sonraki eğitimim Amerika’da olacak. Planımı yaptım.

Ünlü olduktan sonra neler değişti?

Büyük değişiklikler olmadı, aynı yerde, aynı arkadaşlarımla ve aynı şeyleri yapmaya devam ediyorum. Sadece işimin bir getirisi olarak daha fazla sorumluluklarım var.

Günümüzde sosyal medya artık ön planda, oradaki eleştirileri kafanıza takıyor musunuz?

Art niyet sezmediğim takdirde ciddiye aldığım eleştiriler oluyor. Sonuçta yaptığımız iş, insanların görüşlerine sunuyoruz. Bu nokta onların yorumlarını dikkate almamak olmaz.Özel hayatımla ilgili hiçbir eleştiriyi takmıyorum. Kırmızı çizgilerim var.

Hayranlarınızla nasıl iletişimiz var?

Çok tatlılar. Güzel mesajlar alıyorum, elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten samimiler.



‘Sörf okulu projem var’

Sörf tutkunuz var, ileride profesyonel olarak bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?

Eskisi kadar vakit ayıramama rağmen, rüzgarlı günlerde boşluğum olduğu an soluğu Alaçatı’da alıyorum. Çocuklarına sörf öğretme hayali olan biri olarak, sudan uzaklaşamam.

Nerede olursam, hangi işi yaparsam yapayım, benim hayatla ilgili en büyük motivasyonum sörf. İleride bir çok insanın bu zevki tatmasına ön ayak olmak için bir sörf okulu projem var.

Aşk hayatınız nasıl?

Hayatımda biri yok, işime fazla odaklanmış durumdayım.

Hayatınızdaki dönüm noktanız ne?

Net bir olay ya da zamanı yok ama

kendim için adım atmam gerektiğini hissettiğim an bir şeyleri değiştirmeye başladım hayatımda...

Zamanın çok hızlı aktığını, elde ettiklerimizin zamanla değersizleştiğini görünce biraz hislerime göre hareket etmek, istediğim yerde olmak ve istediğim şeyleri yapmak istedim. Zamanla

o enerji sizi olmanız gerektiği yere

doğru itiyor.