Oyunlar Türkiye'yi gezecek

Atlantis Yapım, tiyatro gruplarının Anadolu’yu dolaşıp, ülkenin dört bir yanındaki sanatseverlere ulaştığı zamanları, günümüze taşıyor. Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sahnelediği iki oyun, ekim ve kasım aylarında Gaziantep’ten Çanakkale’ye, Türkiye’yi gezecek.

Başrollerini Kerem Alışık, Kaan Taşaner ve İştar Gökseven’in paylaştığı ‘Esaretin Bedeli’, 23 Ekim’de Denizli’de, 24 Ekim’de İzmir’de, 10 Kasım’da Ankara’da, 11 Kasım’da Konya’da sahnelenecek.

Başrollerini Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan’ın paylaştığı ‘Dali’nin Kadınları’ ise bugün ve 13 Kasım arasında İstanbul’da dört kez izleyici karşısına çıkacak.

Oyun, 21 Kasım’da Çanakkale’de, 27 Kasım’da Adana’da sahnelendikten sonra 5 Aralık’ta tekrar İstanbul’a dönecek.