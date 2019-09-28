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28.09.2019 - 07:50 |

‘Öz güven ile cahil cesareti aynı şey’

Cem Yılmaz, yaşam koçu Şela Habif’in Nettalks söyleşi serisine konuk oldu.

‘Öz güven ile cahil cesareti aynı şey’

İnsanların kendi başarılarını kutlamayı çok geciktirdiğini söyleyen komedyen, “Mesela ben çocuk sahibi olunca anladım. Kendimi gözlemledim, hangi noktadan nereye gelmişim diye baktım. Bu süreçte kendimi hiç kutlamamışım diye düşündüm” dedi. Modern çağda herkesin birbirine bir şeyler öğretmeye çalıştığının altını da çizen şovmen, “Öz güvenle cahil cesareti aynı şey” diyerek hayranlarını kahkahaya boğdu.

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