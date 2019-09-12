MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeOzan Güven ile Yüsra Geyik aynı karede...
12.09.2019 - 10:23

Ozan Güven ile Yüsra Geyik aynı karede...

Geçen günlerde el ele görüntüleri ortaya çıkan Ozan Güven ve Yüsra Geyik aynı karede.

Ozan Güven ile Yüsra Geyik aynı karede...

Ozan Güven ve Yüsra Geyik; Kadıköy'de el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere takılmıştı.

İkilinin aynı tiyatro oyununda yer aldığı ortaya çıktı.

Hal böyle olunca Ozan Güven ve Yüsra Geyik aşkının sahnede başladığı düşünüldü.

OZAN GÜVEN PAYLAŞTI
Ozan Güven, “Biz toplandık yeni sezona hazırlanıyoruz. Ekim ayında Baba Sahnede seyircimizle kavuşuyoruz. Yaşasın Sanat” notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

Bu arada “Arka Sokaklar” dizisinin 14. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan Yüsra Geyik, hem dizi hem de tiyatro oyunuyla sahnede yer alacak.

Ozan Güven ile Yüsra Geyik aynı karede...

Ozan Güven ile Yüsra Geyik aynı karede...


    12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    En iyi klibi çeken gence burs verecek

    En iyi klibi çeken gence burs verecek

    Murat Cemcir: Sarışın bir bayan değil...

    Murat Cemcir: Sarışın bir bayan değil...

    20.000 TL kliple çöpe gitti

    20.000 TL kliple çöpe gitti

    350 bin TL'lik doğum hediyesi

    350 bin TL'lik doğum hediyesi

    Sıradaki Haber