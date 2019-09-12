Ozan Güven ile Yüsra Geyik aynı karede...

Ozan Güven ve Yüsra Geyik; Kadıköy'de el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere takılmıştı.

İkilinin aynı tiyatro oyununda yer aldığı ortaya çıktı.

Hal böyle olunca Ozan Güven ve Yüsra Geyik aşkının sahnede başladığı düşünüldü.

OZAN GÜVEN PAYLAŞTI

Ozan Güven, “Biz toplandık yeni sezona hazırlanıyoruz. Ekim ayında Baba Sahnede seyircimizle kavuşuyoruz. Yaşasın Sanat” notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

Bu arada “Arka Sokaklar” dizisinin 14. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan Yüsra Geyik, hem dizi hem de tiyatro oyunuyla sahnede yer alacak.









