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HaberlerCaddeOzan Güven ile Yüsra Geyik el ele görüntülendi
10.09.2019 - 14:56

Ozan Güven ile Yüsra Geyik el ele görüntülendi

Oyuncu Ozan Güven (44) ile 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Hüsnü Çoban'ın kızı 'Zeliş' olarak tanınan Yüsra Geyik'in (29) aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Ozan Güven ile Yüsra Geyik el ele görüntülendi

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; Ozan Güven ve Yüsra Geyik; Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı.

Ozan Güven ile Yüsra Geyik el ele görüntülendi

    Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktıKadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera (Ne olacak) şarkısını seslendirdiği görülüyor.
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