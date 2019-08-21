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HaberlerCaddeOzan Güven'den 'kahroldum' diyen Azra Kohen'e cevap
21.08.2019 - 11:55

Ozan Güven'den 'kahroldum' diyen Azra Kohen'e cevap

‘Fi’, ‘Çi’, ‘Pi’ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, yapıma dava açmıştı. Ozan Güven'den konu hakkında açıklama geldi.

Ozan Güven'den 'kahroldum' diyen Azra Kohen'e cevap

Eski eşi Türkan Derya ve oğulları Ali ile Nişantaşı’nda görüntülenen Ozan Güven, “Rol aldığınız ‘Fi’nin yazarı Azra Kohen dizinizi izlerken kahrolduğunu söyledi. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Yok öyle bir şey! Bu düşüncesine katılmıyorum. Gayet kaliteli ve güzel bir iş çıkardık” cevabını verdi.

"İZLERKEN KAHROLDUM"
Azra Kohen, 2017’de PuhuTV’de gösterilen dizi için şu açıklamayı yapmıştı:
“Bana verilen sözlere ve kontrata uyulmadı. Dizinin ikinci sezonunun kitapla ilgisi yok. Hikaye utanç verici bir hale dönüştü. Öyle ki izlerken çok üzüldüm, kahroldum." (Posta)

21 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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