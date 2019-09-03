Ozan Orhon: Büyük salaklık yapmışım

Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Ozan Orhon, hakkında merak edilenlerini '2. Sayfa' canlı yayında anlattı.

- 'Kilo vermezsen albüm yapamazsın' dediler, yanlış yönlendirildim.

- Hortum midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar.

- En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda.

- Şu an hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.

- Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.