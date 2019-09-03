03.09.2019 - 12:48
Ozan Orhon: Büyük salaklık yapmışım
Şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Ozan Orhon, Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu.
Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Ozan Orhon, hakkında merak edilenlerini '2. Sayfa' canlı yayında anlattı.
- 'Kilo vermezsen albüm yapamazsın' dediler, yanlış yönlendirildim.
- Hortum midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar.
- En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda.
- Şu an hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.
- Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.