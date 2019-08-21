Özay Şendir yazdı: Bir kadın evden giderken

İşte Özay Şendir'in bugünkü yazısından o bölüm:

Bir kadının “Evim” dediği yerin kapısından son kez çıkışı önemlidir bana göre.

“Evim” denilen yerden, gerekçesi ne olursa olsun, erkeğin gitmesi gerektiğine inanan biri olarak söylüyorum bunu.

Bir sürü erkek, ilişki başlangıcında, kadını yaşadığı hayattan bir üst seviyedekine taşıyor önce.

Ardından ilişki eskiyor, çatlayıp, patlıyor, erkek, kadına, “Hadi eski hayatına dön artık” diyor, adil bulmuyorum bu duruşu.

Her neyse, dedim ya bir kadının “Evim” dediği yerin kapısından son kez çıkışının adil olması gerekir.

Erkek, kadını ya da o anı görmek istemez, o sırada evde olmamayı tercih edebilir.

Çoğunlukla da böyle olur zaten kapıdan son çıkışlar...

Kapıya kadar uğurlamak, bavulları aracın bagajına yerleştirmeye yardım etmek de bir seçenek ama nedense gelmez aklımıza. Oysa onca zaman birlikte kurulmuş hayaller, geçirilmiş zamanlar adına bile olsa yapılabilir kolaylıkla. Hepsini anlarım ama kadın evin kapısından son kez çıkarken yatıp uyumayı, “Sizinle şoförüm ilgilenecek” demeyi anlamam. Serdar Ortaç, böyle yapmış eşi Chloe giderken... Ayıp etmiş bana göre. Ama asıl ayıp, bu işin magazin basınına sızıdırılmış olması.

Çıkardığı ikinci albümün adı ‘Ben Adam Olmam’dı Ortaç’ın, olayı ve medyaya sızdığını görünce aklıma o çalışmanın adı geldi nedense...