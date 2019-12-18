Bir sürü insan merak etmiş,

Beren Saat’in sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf çekilirken altında çamaşır var mıydı, yok muydu diye...

Önce ‘neleri merak ediyoruz ve neden bu kadar bacak arası takıntılıyız?’ diye düşündüm.

Sonra oyuncunun yetenek eksikliğini beden sergileyerek gidermeye çalışanlardan olmadığını da unutmuşuz diye hayıflandım. Fotoğrafta gördüğümüz kadın da aslında Saat ama değil. Netflix’te 27 Aralık’ta gösterime girecek ‘Atiye’ dizisi için yapılmış röportaj sırasında çekilmiş bir kare o. Sayfaya koyduğum fotoğraflara bakacak olursanız, zaten iki karede de aynı elbise var üzerinde. BBC’nin aralıkta izlenmesi tavsiyesinde bulunduğu 10 yapımdan birisi ‘Atiye’ ve senaryodan dışarı sızanlara bakacak olursak, Göbeklitepe’de bulunan bir sembolün ruhunda fırtınalar yarattığı bir ressamı oynayacak Saat... O yüzden sosyal medya hesaplarında gördüğümüz her fotoğrafın üzerine atlamamak ve fahri çamaşır müfettişi rolüne bürünmemek lazım.

Kim bu çocuklar biliyor musunuz?

A Milli Buz Hokeyi Takımı oyuncularının yaptıklarını gördünüz mü? Bulgaristan’ı yendikleri maçın ardından çalınan İstiklal Marşı yarıda kesilince, kendi sesleriyle tamamladılar marşı. Hırvatistan’da yaşanan bu ayıba takılıp, asıl meseleyi görmezden gelmeyelim. Zeytinburnu Belediyesi başlattı bu buz hokeyi işini. Malzeme alabilecek varlıklı çocuklardan bir takım oluşturmadı, aksine bir umuda ihtiyacı olan çocuklarla

çıktılar yola.

İlgi, destek ve sevgiyle bir değer yaratmayı başardılar zaman içerisinde.

Yani, yarıda kalan İstiklal Marşı’nı tamamlayan çocukların hikayelerinde hepimiz için bir ders var.

Bu ülkenin çocuklarına, gençlerine, bir şans tanımak, onlara tutunacakları bir dal, umut verince çok şey değişebiliyor işte. Hiç unutmamamız gerek bu dersi...

Sinekten yağ çıkarma sanatı

Ebru Polat, hukuk fakültesi mezunu genç bir kadın. Adliyelerde olmak yerine sahneleri seçmiş, yargılama hakkımız yok.

Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu olduğuna göre İngilizcesi de son derece iyi olmalı. Biz Polat’ı bu özellikleriyle hiç konuşmuyoruz, zira bu

onun tercihi.

O, zekasını, haber olabilmek adına kullanan, gündemden mutlaka bir haber çıkarabilen bir kadın o.

Rap yükselir, Polat, rap bir şarkıyla dans eden sosyal medya video’suyla konuşulur. Herkesin Yaman’ı eleştirdiği bir dönemde, o sürüdeki siyah koyun olmayı seçer.

Önce “Bırakın yürümeyi, adama koştum” diye haber olacak cümleyi kurar, ardından eleştirisini söyler. Zekasını sinekten yağ çıkaracak kadar kullanmayı biliyor gündemi. Herkes fiziğiyle haber olduğunu sanıyor ama o fizik soslu zekayla yürütüyor işini...

Sayın vali, biz aptal mıyız?

“Olmaz öyle şey” demeyin, bal gibi oldu, hem de gözümün önünde.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürü’ne buradan çağrı yapıyorum, pazartesi saat 10.45 ila 10.50 arasında, Büyükdere Caddesi’nde, Kanyon’un önündeki ışıkların oradaki kameraları inceleyin. Kırmızı ışıkta, yayaların içinden geçen tam üç aracı görmezden geldi, iki trafik polisi de...

Işıklardan geçen vatandaşlar olarak biz tepki gösterdik, “Neden ceza yazmıyorsunuz?” diye, cevap bile vermedi hazretler. Geçtiğimiz hafta marketten sigara almak için yol kesen belediye otobüsünü yazmıştım ya, bu gördüğünüz fotoğrafta sigara almak için Levent Çarşı trafiğini kesen taksi şoförü. Adam, cumartesi günü, tam öğle saatinde, arabasını yaya geçidinin ortasında durdurdu, gitti sigarasını aldı, sonra da geri döndü. “Levent Metro girişinde trafiği bu kadar rahat kesebilecek gücü nereden alıyor bu adam?” sorusunun cevabı basit, denetimsizlikten...

Sayın İstanbul Valisi, bu garabete, İstanbul trafiğindeki bu kural tanımazlığa daha ne kadar tahammül edeceksiniz?

Yasalara saygılı vatandaşların, kendisini aptal gibi hissetmesi sizi hiç rahatsız etmiyor mu?

Tamam da sayın avukat...

Metin Hara, hakkında diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle dava açılmış.

Bir vatandaşın BİMER’e ihbarıyla başlayan bir sürecin sonunda...

Önceki gün Hara’nın avukatı yazılı bir açıklama yaptı.

“Yok, öyle değil böyle, yargılama çok teknik ve detaylı mevzuata ilişkin bir konudur” diye gidiyor...

Sonunda yer alan “Yargıya intikal etmiş olayların tartışma yeri yargı makamlarıdır” kısmına takıldım ben...

Adriana Lima’yı öptüğünde, daha dudağının kenarındaki tükürük kurumadan, anlaştığı ajans üzerinden basın bülteni yolluyordu Hara.

Yani istediği haberler yapılacak, böyle ciddi bir iddianın haberi yapılmayacak mı?

Kaldı ki dosyada, kendisine doktor süsü verme gibi bir suçlama varsa, ‘konu çok teknik ve detaylı mevzuat’ ile açıklanamaz.

Bakırköy Adalet Sarayı’nda kendine polis süsü vererek dolaşan bir adam tutuklanmıştı kısa bir süre önce.

Sahip olmadığın bir sıfatı kullanmak suçtur, yasalar kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi gibi ceza artıran suçlar da tanımlıyor.

O yüzden ‘teknik ve detaylı mevzuat’ açıklamaya pek de yetmiyor bu durumu...