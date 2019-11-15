Burcu Esmersoy ve Tamer Karadağlı bir mola yerinde görüntülenmişler. Hemen “Yakalandılar” oldu adı. Birlikte Afyon’da bir sete gidiyorlarmış, ne seti bilmiyorum ama bir mola yerinde çekilmiş görüntü.

Peki bir kadın ve erkek araçta birlikte yolculuk ediyorlarsa illa aralarında bir ilişki var demek mi bu?

Böyle düşününce, kadın ile erkek yan yana gelemez hatta asansörde kalmaları bile zina sayılır diyen fetvacılardan ne farkımız kalıyor? Kaçak göçek ilişki yaşamak isteyen insanlar, yaklaşık 20 milyonluk şehirde kendilerine yer bulamadılar, üç saat ötedeki Yunanistan’a gitmeyi akıl edemediler ya da Avrupa’da buluşmaya cesaret edemediler de beraber yollara düşüp, birlikte olacakları yer mi arıyorlar? Ne Esmersoy ne de Karadağ hiç alakadar

etmiyor beni.

Bir kadın ile bir erkek arkadaş olabilirler, birlikte seyahat edebilirler, bir proje ya da bir iş için birlikte yemek yiyebilirler.

İlla ilişki yaşadıkları, daha açık bir ifadeyle illa seks yaptıkları anlamına gelmez, tüm bu birlikte diye saydıklarım. Bir yanda kadın-erkek aynı asansöre binemez diyenlere kızıp, aynı arabada yolculuk yapan kadın ve erkeğe “İlişki yaşıyorlar” demenin anlaşılır bir tarafı yok.

Natırım sensin

Hamam kültürü giderek yok oluyor ama kadınlar hamamında kese yapan kadınlara natır dendiğini bilenler vardır halen... Sayfada gördüğünüz fotoğraf ‘Kuaförüm Sensin’ yarışmasında, erik dalı oynayan yarışmacıların fotoğrafı. Kadın berberlerinde toplu olarak dans edildiğini, göbek atıldığını falan hiç görmedim, duymadım. Benim bildiğim o hamamlarda, göbek taşı üzerinde yapılan, kına yakma gibi bir eğlencedir.

Her neyse, derdim yarışmayı eleştirmek ya dayermek değil. Ancak RTÜK’ün evlilik programlarına getirdiği yasakların da, alakasız şarkılar ve göbek atmalarla başladığını hatırlatmak istedim.Tamam reyting lazım ama tadını kaçırmadan, hayatın olağan akışını çok zorlamadan yapmak lazım bunu...

Konuş ama Cem Yılmaz

Haluk Levent, alınganlık yapmış ve gereksiz bir tweet atmış olabilir.

Bunun üzerine Levent’in sevenleri Cem Yılmaz’a yaygın bir sosyal medya saldırısı başlatmış olabilirler.

Tüm bunlar Yılmaz’ın Ahbap hareketine dair bir duyumu ya da şüphesi olup olmadığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Derneğin tüzüğüne baktım, sadece gönüllülük üzerine kurulu değil, gerekli izinler alınmak şartıyla yurt içi ve yurt dışından bağış toplamak ve derneğe gelir sağlamak amacıyla ticari faaliyetlerde bulunmak gibi maddeler var.

Yılmaz, boş yere sosyal medya lincine uğradıysa bile çıkıp, haklı sitemini dile getirerek de olsa, gösterisinde Ahbap aleyhine bir cümle kurmadığını söylemeli.

Gerçekten endişeleri ya da şüpheleri varsa ve bunu gösterisinde dile getirdiyse, o endişeleri de mutlaka açıklamalı.

Derdim Levent değil, derdim, iyi niyetine sonuna kadar inandığımız bir işin içinde de canımızı sıkacak bir sonuçla karşılaşmamak. Yılmaz o yüzden konuşmalı...

Ya unuttuk ya çok centilmeniz

A Milli Futbol Takımı, İzlanda deplasmanına gittiğinde pasaport işlemleri saatlerce sürmüştü. Hep beraber İzlanda’ya kızmış, işi diplomatik boyuta taşımıştık.

O İzlanda’nın milli takımı geçtiğimiz cumartesi Antalya’ya geldi, aynı muameleyi görmedi.

Ya çok centilmeniz ya da unuttuk yaptıklarını.İşe yarayıp yaramadığını bir daha İzlanda deplasmanı olursa, o zaman anlayacağız...

YAPMA BE EFE!

Efe Önbilgin’i, CNNTÜRK’ün kuruluş yıllarından beri tanırım, işini bilen bir adamdır.

Deniz Akayaya’yı hayatımda bir kere gördüm, bir habere sinirlendiği için Sabah’taki odamı basmıştı.

Şimdi aralarında bir dava var bu ikilinin...

Efe, Akkaya’nın ortak kızlarıyla birlikte mayo reklamında çekilen fotoğraflarının çocuk istismarı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurmuş.

Bana doğru gelmese de, baba olarak böyle bir hakkı vardır diye düşündüm ilk başta.

Sonra Akkaya’nın savunmasını okudum, özellikle de “Nafaka ödemiyor, kızını görmüyor, kendisine ulaşamıyoruz” kısmını. İş hayatı dalgalıdır, bazen çok paranız olur, bazen olmaz, başka sebepler çıkar, nafaka konusunda tek kelime etmem.

Ancak bir baba kızını görmeden nasıl durur?

İkili öldükten sonra da devam edecek bir baba travmasına izin vermemeli Efe.

Kaldı ki asıl istismar, seni görmek isteyen çocuğunu, görmemektir...