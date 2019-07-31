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31.07.2019 - 08:25

Özcan Deniz ailesini hiç yalnız bırakmıyor

Boşanalı 36 gün olan Özcan Deniz-Feyza Aktan çifti, tatile devam ediyor.

Özcan Deniz ailesini hiç yalnız bırakmıyor

Özcan Deniz, 15 ay evli kaldığı Feyza Aktan’dan 26 Haziran’da boşanmıştı. Kendinden 20 yaş küçük eşine 12 bin 500 TL nafaka, Zekeriyaköy’deki villayı ve bir otomobil vermişti.

Çift ayrılıktan 10 gün sonra da yeniden bir araya gelmişti. Özcan Deniz ile Feyza Aktan önceki gün Bodrum, Tilkicik Koyu’ndaki Barbelo Beach’te görüntülendi.

Deniz 1.5 yaşındaki oğlunu bir an olsun yalnız bırakmadı. Baba-oğulun görüntüleri objektiflere böyle yansıdı.

Özcan Deniz ailesini hiç yalnız bırakmıyor


Dr. Enes Bayraklı: Akademisyen olarak böyle bir kararı kabullenemiyorumBildiriye imza atan akademisyenlerden biri olan Bürüksel SETA Araştırmaları Koordinatörü Dr. Enes Bayraklı, CNN TÜRK'e konuştu.
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