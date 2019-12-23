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23.12.2019 - 09:17 |

Özcan Deniz en büyük aşkını paylaştı

Sanatçı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan olan oğlu Kuzey'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Deniz gönderisine "En büyük aşk" notunu düştü.

Özcan Deniz en büyük aşkını paylaştı

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile 2018 Mart ayında nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin ardından oğulları Kuzey, dünyaya geldi.

Geçtiğimiz aylarda da boşanan ikili, oğulları için ortak velayet aldı. Boşanmalarının ardından el ele görüntülenen çift kafaları karıştı.

Barışma iddialarına sessiz kalan çiftten Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in fotoğrafını sosyal medya hesabından, "En büyük aşk" notuyla yayınladı.

Deniz'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

Özcan Deniz en büyük aşkını paylaştı

 

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Cadde Yazarları

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