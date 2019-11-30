MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Özcan Deniz-Feyza Aktan ayrılığının sebebi olarak gösterilen Aslı Enver'den yanıt
30.11.2019 - 11:10 |

Özcan Deniz-Feyza Aktan ayrılığının sebebi olarak gösterilen Aslı Enver'den yanıt

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğinin bitmesinin nedeni olarak gösterilen Aslı Enver ateş püskürdü.

Özcan Deniz-Feyza Aktan ayrılığının sebebi olarak gösterilen Aslı Enver'den yanıt

Geçtiğimiz haziran ayında boşanan Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in bu kararı almasının sebebi olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; evliliği Özcan Deniz'in Aslı Enver hayranlığı bitirdi.

Özcan Deniz'in sürekli eşine Aslı Enver'i örnek gösterdiği, 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar birçok şeyini değiştirmesine karşın evliliğini kurtaramadığı öne sürüldü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Özcan Deniz-Feyza Aktan boşanmasının gerçek nedeni!

Bunların yanı sıra Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver'e ilk mesaj atan kişinin de Özcan Deniz olduğu ve "Her zaman yanındayım" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bu iddiaların ardından Aslı Enver, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. İddialara sessiz kalmayan güzel oyuncu, "Sabahtan beri izlediğim haberlere çok kırgın ve sinirliyim. Üç yıl mesai yaptığım benim açımdan sadece çalışma arkadaşım olan Özcan Deniz'in evliliğini bitirmekle suçlanıyorum. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ve olmayacak. Yazık. Çok ayıp. Ne münasebet" :

Özcan Deniz-Feyza Aktan ayrılığının sebebi olarak gösterilen Aslı Enverden yanıt

    30 Kasım 2019 Magazin Bülteni30 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'Artık bizi el ele çekemezsiniz'

    'Artık bizi el ele çekemezsiniz'

    Şevket Çoruh mekanı bulamadı!

    Şevket Çoruh mekanı bulamadı!

    Ümit Erdim: Elimde kapı gibi belgem var

    Ümit Erdim: Elimde kapı gibi belgem var

    ‘Babalık duygusunu yaşamalıyım’

    ‘Babalık duygusunu yaşamalıyım’

    Sıradaki Haber