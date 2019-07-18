Özcan Deniz-Feyza Aktan, Bodrum'da el ele!

Özcan Deniz (46), 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikâh masasına oturmuştu. 15 ay aylık evlilikleri Çağlayan Adliye'sinde tek celsede bitmişti. Mahkeme, çiftin çocukları Kuzey için ortak velayet kararı almışt

Ayrılık sonrası herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. '2. Sayfa'nın haberine göre; Özcan Deniz ile Feyza Aktan, Bodrum-Yalıkavak’ta el ele görüntülendi. Ünlü çiftin bu görüntü hakkında ne açıklama yapacağı merak konusu.





