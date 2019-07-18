MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeÖzcan Deniz-Feyza Aktan, Bodrum'da el ele!
18.07.2019 - 10:46

Özcan Deniz-Feyza Aktan, Bodrum'da el ele!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, geçen ay boşandığı Feyza Aktan ile Bodrum-Yalıkavak’ta el ele görüntülendi.

Özcan Deniz-Feyza Aktan, Bodrum'da el ele!

 

Özcan Deniz (46), 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikâh masasına oturmuştu. 15 ay aylık evlilikleri Çağlayan Adliye'sinde tek celsede bitmişti. Mahkeme, çiftin çocukları Kuzey için ortak velayet kararı almışt

Ayrılık sonrası herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. '2. Sayfa'nın haberine göre; Özcan Deniz ile Feyza Aktan, Bodrum-Yalıkavak’ta el ele görüntülendi. Ünlü çiftin bu görüntü hakkında ne açıklama yapacağı merak konusu.

Özcan Deniz-Feyza Aktan, Bodrumda el ele


Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
5 milyon TL aldı
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Issız adam Rafet

Issız adam Rafet

Van Damme, Bodrum’da

Van Damme, Bodrum’da

Yeni şube Bodrum'da

Yeni şube Bodrum'da

Arkadaşlarıyla bir arada

Arkadaşlarıyla bir arada

Sıradaki Haber