18.07.2019 - 10:46
Özcan Deniz-Feyza Aktan, Bodrum'da el ele!
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, geçen ay boşandığı Feyza Aktan ile Bodrum-Yalıkavak’ta el ele görüntülendi.
Özcan Deniz (46), 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikâh masasına oturmuştu. 15 ay aylık evlilikleri Çağlayan Adliye'sinde tek celsede bitmişti. Mahkeme, çiftin çocukları Kuzey için ortak velayet kararı almışt
Ayrılık sonrası herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. '2. Sayfa'nın haberine göre; Özcan Deniz ile Feyza Aktan, Bodrum-Yalıkavak’ta el ele görüntülendi. Ünlü çiftin bu görüntü hakkında ne açıklama yapacağı merak konusu.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.