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02.01.2020 - 11:50 |

Özcan Deniz yılbaşında ne kadar kazandı?

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 9 yıl ara verdiği sahnelere yılbaşı gecesi İstanbul'da gerdi döndü.

Özcan Deniz yılbaşında ne kadar kazandı?

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının haberine göre; Özcan Deniz'in, izleyenlerinin büyük çoğunluğunu Arapların oluşturduğu geceden 450 bin lira kazandığı belirtildi.

Dugin: Libya'da Türkiye ile Rusya kapışmazTürkiye'nin Libya'ya asker göndermesi için tezkere Meclis'te. Peki, tezkere geçer ve Türk askeri Libya'ya giderse, Rusya ile ilişkiler ne olacak? Bu sorunun yanıtını ünlü Rus siyaset bilimci Aleksandre Dugin, CNN TÜRK Editörü Emre Diner'e verdi. Dugin, "Türkiye ile Rusya Libya'da kapışmaz" dedi.
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