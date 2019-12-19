19.12.2019 - 10:24 | | DHA
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeÄŸeninden lüks araç denemesi!
ÅžarkÄ±cÄ± Ã–zcan Deniz'in kardeÅŸi Ercan Deniz'in oÄŸlu D.D., sosyal medya hesabÄ±ndan lÃ¼ks araÃ§la hÄ±z denemesini paylaÅŸtÄ±.
Ã–zcan Deniz' in kardeÅŸi Ercan Deniz'in oÄŸlu 16 yaÅŸÄ±ndaki D.D., soysal medya hesabÄ±ndan ilk olarak lÃ¼ks araÃ§larÄ±n bulunduÄŸu garajÄ± paylaÅŸtÄ±. D.D. ardÄ±ndan o otomobillerden birine binerek yola Ã§Ä±ktÄ±.
D.D. lÃ¼ks otomobilde kadrajÄ±n 250'yi bulduÄŸu anlarda sevinÃ§ Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± attÄ±.Â
Ceyda Düvenci ve Bülent Åžakrak'tan ilginç kutlamaâ€˜AÅŸkÄ±n Kanunuâ€™ adlÄ± dizinin setinde tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Åžakrak, 2015 yÄ±lÄ±nda Kaz DaÄŸlarÄ±â€™nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmiÅŸlerdi. Ä°liÅŸkilerinde dört yÄ±lÄ± geride bÄ±rak çiftten Bülent Åžakrak, turne dönüÅŸü eÅŸine sürpriz yaptÄ±.