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03.01.2020 - 08:39 |

Özcan Deniz’in yeğeninin cezası belli oldu

Özcan Deniz’in, ehliyetsiz olarak otobanda 250 km. hız yapan yeğeni D.D. için mahkemeden karar çıktı. 16 yaşındaki gence adli kontrol geldi.

Özcan Deniz’in yeğeninin cezası belli oldu

Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D.D.'nin, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde lüks bir spor otomobille hız denemesi yapması olay olmuştu. Ehliyeti olmadan 250 km. hızla araç kullanan D.D.'nin görüntüleri incelemeye alındı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; polis merkezine götürülen D.D., ifadesinde "Pişmanım, bir daha yapmayacağım" dedi. Küçük D.'ye, toplam 3 bin 20 lira para cezası kesildi. Mahkemeye sevkedilen D.; adli kontrolle serbest bırakıldı.

16 yaşındaki genç, her çarşamba, cumartesi ve pazar günleri karakola gidip imza atması şartıyla serbest bırakıldı.

5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
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