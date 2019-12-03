Özcan Deniz'in yeni projesi

Üç yıl boyunca 'İstanbullu Gelin' dizisinde başrol oynayan Özcan Deniz, bu sezon kendi projesini yapmak için kolları sıvadı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; uzun süredir 'Kral' adlı dizinin senaryosu üzerinde çalışan Deniz, Atv ile el sıkıştı. Ünlü oyuncu, başrol için de ince eleyip sık dokudu ve son olarak 'Bizim Hikâye' dizisiyle seyirci karşısına çıkan Burak Deniz ile prensipte anlaştı. Tarafların imza konusunda son noktaya geldiği öğrenildi.

Şubat ayına yetiştirilmesi planlanan dizide, Atv’den gelen istek üzerine Özcan Deniz’in de rol alacağı konuşuluyor.