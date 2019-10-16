Özel davet

Zenith, 300 yıl önce geliştirilen ve halen mekanik saatlerde kullanılan spiral balans prensibinin yerini alacak, monokristal slikondan yapılan yeni oscilator’e sahip, Defy Inventor’u tanıttı. Zenith CEO’su Julien Tornare ve İrfan Nalçacı ev sahipliğinde Les Ottomans Otel’deki davete, çok sayıda tanıdık sima katıldı.