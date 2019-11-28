28.11.2019 - 07:50 |
Özel fragman yayınlandı
Vizyondaki ilk haftasında 300 bin kişiyi salonlara çeken, ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’, gişede zirveye oturdu.
Vizyondaki ilk haftasında 300 bin kişiyi salonlara çeken, ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’, gişede zirveye oturdu. Filmin, Cem Adrian’ın seslendirdiği ‘Sen Gel Diyorsun’ şarkısıyla yeni fragmanı yayınlandı. Hayat Van Eck’in Süleymanoğlu’nu canlandırdığı projede, baba Süleyman Süleymanoğlu’na Yetkin Dikinciler, anne Hatice Süleymanoğlu’na ise Selen Öztürk hayat veriyor.