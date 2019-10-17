MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde‘Özel hayatımla ilgili konuşmayalım’
17.10.2019 - 10:23 | | EMRAH AKÇAAY

‘Özel hayatımla ilgili konuşmayalım’

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilk filmleri 'Kaçamak' ve '2 Arada'nın galası önceki akşam Zorlu PSM'de gerçekleşti. Oyuncu Kaan Yıldırım, galaya arkadaşları ile katıldı.

‘Özel hayatımla ilgili konuşmayalım’

Ezgi Eyüpoğlu ile üç yıllık evliliklerini geçtiğimiz haziran ayında sonlandıran Kaan Yıldırım, Bodrum’da Demet Özdemir ile görüntülenince ayrılığın nedeninin ihanet olduğu iddia edilmişti. Ezgi Eyüpoğlu’nun geçtiğimiz günlerde ayrılık açıklamasında “Yazılanların hiçbiri doğru değil. Bu ayrılığın arkasında dramatik bir hikâye yok. Birbirimize güzel bir şekilde veda ettik” demişti.

Muhabirlerin eski eşinin yaptığı açıklamalar hakkında sorularına Kaan Yıldırım, “Özel hayatımla ilgili konuşmayalım” dedi. 

Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Edis: Beni vefasızlıkla asla suçlayamazlar

Edis: Beni vefasızlıkla asla suçlayamazlar

Duygu Sarışın'ın Çağatay Ulusoy suskunluğu!

Duygu Sarışın'ın Çağatay Ulusoy suskunluğu!

Bade İşçil'den Kubilay Aka açıklaması: Yazdan beri arkadaşız

Bade İşçil'den Kubilay Aka açıklaması: Yazdan beri arkadaşız

Hayatını yeniledi

Hayatını yeniledi

Sıradaki Haber