Ezgi Eyüpoğlu ile üç yıllık evliliklerini geçtiğimiz haziran ayında sonlandıran Kaan Yıldırım, Bodrum’da Demet Özdemir ile görüntülenince ayrılığın nedeninin ihanet olduğu iddia edilmişti. Ezgi Eyüpoğlu’nun geçtiğimiz günlerde ayrılık açıklamasında “Yazılanların hiçbiri doğru değil. Bu ayrılığın arkasında dramatik bir hikâye yok. Birbirimize güzel bir şekilde veda ettik” demişti.

Muhabirlerin eski eşinin yaptığı açıklamalar hakkında sorularına Kaan Yıldırım, “Özel hayatımla ilgili konuşmayalım” dedi.