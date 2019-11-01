Özel koleksiyon

Sunglass Hut, ödüllü oyuncu, yapımcı ve iş kadını Sarah Jessica Parker ve kendi adını taşıyan markası SJP by Sarah Jessica Parker iş birliğiyle hazırladığı özel güneş gözlüğü koleksiyonunu Spago İstanbul’da verdiği özel davette tanıttı. Organizasyonda, Yasemin Özilhan, Bade İşçil, Ayşegül Toplusoy, Feryal Gülman, Etel Baler, Aslıhan Abacı, Aylin Yılmaz, Begüm Gazioğlu Ballı, Elif Edes Tapan, İdil Atakol, Yelda Tiftik, Yonca Ebuzziya ve İpek Köse yer aldı. Modern kadınların öz güvenini yansıtan ve beş farklı renk seçeneğiyle saplarının dış kısmında imza niteliğindeki ‘SJP’ logosuyla sunulan özel tasarım, misafirler tarafından ilgi gördü. Naylon fiber ve shield (kalkan) benzeri bir yapıya sahip hafif çerçeveler, Parker’ın 1990’larda taktığı güneş gözlüklerinin tarzından ilham alınarak tasarlandı.