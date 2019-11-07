Özel koleksiyon

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Bobby Brown Nişantaşı mağazasındaki davette buluştu. Influencer Pelin Kaya’nın, markadan deneyimlerini, dört farklı favori ürünü ve Swarovski bileklikten oluşan seçkisini inceleyen konuklar arasında, Yasemin Özilhan, İdil Fırat, Şebnem-Ceylan Çapa ve Gülden Büyükuçak yer aldı. Uzmanlardan cilt ve makyaj ürünleri hakkında yeni bilgiler edinen misafirler renkli anlar yaşarken, şıklıklarıyla da göz doldurdu.



