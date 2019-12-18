18.12.2019 - 07:50 |
Özel Repertuvar
Bengü, yeni yılı Crowne Plaza Florya’da karşılayacak.
Bengü, yeni yılı Crowne Plaza Florya’da karşılayacak. Şarkıcı, uzun zamandır hazırlandığı gece için özel bir repertuvar hazırladı. Eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep’in de izleyeceği konserde şarkıcı, dans şovları ve sürprizleriyle, 2020’ye “Merhaba” diyecek.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.