Özel Repertuvar

Bengü, yeni yılı Crowne Plaza Florya’da karşılayacak. Şarkıcı, uzun zamandır hazırlandığı gece için özel bir repertuvar hazırladı. Eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep’in de izleyeceği konserde şarkıcı, dans şovları ve sürprizleriyle, 2020’ye “Merhaba” diyecek.