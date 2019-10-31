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31.10.2019 - 10:45 |

Özge Borak: Ağabeyimin armuduyum

Oyuncu Özge Borak, Instagram hesabı üzerinden ağabeyinin doğum gününü kutladı.

Özge Borak: Ağabeyimin armuduyum

Ailesine verdiği önemi her fırsatta gösteren Özge Borak, doğum günü olan ağabeyiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını Instagram'da yayınlayan Borak, "Abim, canım, bugün doğum günü. İyi ki doğdun, ömrüne bereket. O kadar sever ki beni, az önce iltifat etti sağ olsun. 'Armut gibisin' dedi “köy armudu, küçük ve tatlı'. Ben de ona 'sen de armut sevdiğine göre' demedim tabii. Denir mi arkadaş, sen aklını mı yitirdin, abim diyorum abim, sen abiyi bilir misin, indirse zumzuğu 'gık' diyemezsin. Sonuç; abimin armuduyum, konu kapandı, nokta. Küçük ve tatlıyı cebe atıp devam ediyoruz. Abim armudun kurban, çok yaşa. Ömrümün sonuna kadar taşırım sırtımda" notunu yazdı.

Özge Borak: Ağabeyimin armuduyum


    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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