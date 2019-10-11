Özge Gürel'den 'evlilik' açıklaması

'Annem' filmiyle ilgili konuşan Özge Gürel, "Gelen tepkiler bizi çok mutlu etti. Filmin çekim sürecinde ve sonrasında benim için çok öğretici ve mutluluk verici bir iş oldu. Sumru Yavrucuk’la oynamak inanılmaz bir deneyimdi. Çok keyifli bir kadın. Bana çok destek oldu" ifadelerini kullandı.

Gişe sorusuna güzel oyuncu, ”İşi yapıyorsunuz ve iş sizden çıkmış oluyor, size emanet değil. Seyircinin takdirdir" cevabını verdi.

Filmi sinema salonu kapatıp izleyen Bülent Ersoy’un kendisini çok övdüğü hatırlatılınca Gürel, ”Çok mutluluk verici, bunu kıymetli isimlerden duymak" dedi.

Sevgilisi Serkan Çayoğlu ile evlilik düşünüp düşünmediği hakkında ise Özge Gürel, "Aileler tanışıyor, keyfimizde yerinde. Bunlar süreçte belli olacak şeyler. Şu an netleşmiş bir durumumuz yok" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, soruları cevapladığı sırada Serkan Çayoğlu aracıyla gelerek Gürel’i aldı.