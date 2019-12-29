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29.12.2019 - 12:32 |

Özge Özder de modaya uydu! İşte yeni hamlesi

Fox TV'de yayınlanan 'Mucize Doktor' dizisinde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder, Youtube kanalı açtı. Özder, ilk videosunu geçtiğimiz gün paylaştı.

Özge Özder de modaya uydu! İşte yeni hamlesi

Mucize Doktor dizisinin sevilen oyuncusu Özge Özder, son dönemin modasına uydu. Birçok ünlü oyuncu gibi Youtube kanalı açan Özder, ilk videosunu yayınladı. 

Ünlü oyuncu, kendi adıyla açtığı Youtube kanalıyla ilgili, "Ve artık her Cuma yayındayız. Yap dediniz yaptık. 'Özge Özder Lifestyle' artık her perşembe gece yarısı itibariyle yayında. Tüm hayatıma tanıklık etmeye hazırlanıyorum. Abone olan ve yorum yapanlar arasından bir çifte, şahane hediyelerim olacak ona göre. Yorumlarınızı bekliyorum" dedi.

Özder'in ilk konuğu ise oyuncu Begüm Birgören oldu.

Özge Özder de modaya uydu İşte yeni hamlesi

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