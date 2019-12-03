Özge Özpirinçci: Yine insan dışı bir canlıya aşkla bakıyorum

Fox ekranlarında yayınlanan 'Kadın' dizisinde boy gösteren Özge Özpirinçci, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Takipçileri için sık sık gönderi paylaşan ünlü oyuncu, hayvan severliği ve esprili paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

Özpirinçci, son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Çocukluk yıllarından bir fotoğraf paylaşan oyuncu, saçlarının düz olduğunu gösterirken; "Yine insan dışı bir canlıya aşkla bakıyorum" notuyla hayvan dostu olduğunu bir kez daha vurguladı.

Ünlü oyuncu, önceki yıllarda bir eşek sahiplenmiş ve adını Zilli koymuştu.