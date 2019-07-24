Özge Özpirinçci'den sınırları zorlayan hareketler

Özge Özpirinçci, film çekimlerinin bitimiyle birlikte kendisine zaman ayırmaya başladı. Spor ile her zaman içli dışlı olduğunu bildiğimiz güzel oyuncu, Instagram’dan siyah bikinisiyle yoga yaptığı anların fotoğrafını yayınladı.

Fit vücuduyla sınırları zorlayan hareketler yapan Özpirinçci, bu anları “Hiçbir şey düşünmemem gereken anları çok seviyorum” notuyla paylaştı.

