MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeÖzge Özpirinçci'den sınırları zorlayan hareketler
24.07.2019 - 11:04

Özge Özpirinçci'den sınırları zorlayan hareketler

Oyuncu Özge Özpirinçci, çekimlerini biten 'Biz Böyleyiz' filmi sonrası tatilin keyfini çıkartıyor.

Özge Özpirinçci'den sınırları zorlayan hareketler

Özge Özpirinçci, film çekimlerinin bitimiyle birlikte kendisine zaman ayırmaya başladı. Spor ile her zaman içli dışlı olduğunu bildiğimiz güzel oyuncu, Instagram’dan siyah bikinisiyle yoga yaptığı anların fotoğrafını yayınladı.

Fit vücuduyla sınırları zorlayan hareketler yapan Özpirinçci, bu anları “Hiçbir şey düşünmemem gereken anları çok seviyorum” notuyla paylaştı.

Özge Özpirinçciden sınırları zorlayan hareketler

Özge Özpirinçciden sınırları zorlayan hareketler

Lerzan Mutlu’dan ‘selülit yok’ videosuLerzan Mutlu, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından bikinili karelerini yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, bu defa selüliti olmadığını gösteren paylaşımlarda bulundu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özlem Yıldız'ın evlat aşkı

Özlem Yıldız'ın evlat aşkı

Bayburt'ta Tuğba Yurt konseri

Bayburt'ta Tuğba Yurt konseri

Derya Uluğ'dan Ebru Gündeş'e: O büyük bir star

Derya Uluğ'dan Ebru Gündeş'e: O büyük bir star

Şeyma Subaşı'dan Mikonos pozu

Şeyma Subaşı'dan Mikonos pozu

Sıradaki Haber