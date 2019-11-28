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28.11.2019 - 11:45 | | DHA

Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya 1 yıl 3 ay hapis

Fox TV'de yayınlanan 'Kadın' dizisinde rol alan Özge Özpirinçci’nin 2 yaşındaki yeğenine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Özbek bakıcı, “çocuğu kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. “Kötü muamele” suçundan ise beraat etti.

Özge Özpirinçci’nin yeğenine şiddet uygulayan bakıcıya 1 yıl 3 ay hapis

Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.’ye şiddet uyguladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Zurafo Ergasheva’nın “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Bugün karara bağlanan davada, mahkeme sanık Zurafo Ergasheva’yı “çocuğu kasten yaralama” suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Sanığın “kötü muamele” suçundan ise beraatine karar verildi.

Olayın geçmişi

Oyuncu Özge Özpirinçci,  geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sosyal medya hesabı üzerinden 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü belirterek, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kaçan bakıcının yakalanması için yardım istemişti.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bakıcı Ergasheva hakkında dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Özbekistan uyruklu bakıcı Zurafo Ergasheva’nın altını ıslatan 2 yaşındaki A.B.T.’nin poposuna vurduğu ve koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı, evdeki kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen çocuğun annesinin bakıcıyı işten çıkardığı anlatılmıştı.

Mağdurun olay nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtilirken, sanığın “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından toplamda 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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